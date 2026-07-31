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Após onda de boatos na internet, mulher desaparecida em Olímpia é encontrada em segurança

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 13:41 Atualizado em 31/07/2026 13:41 122 visualizações (2 hoje)
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Família agradeceu o apoio da população e desmentiu informações falsas que circularam nas redes sociais durante as buscas.

A moradora do bairro Santa Efigênia, em Olímpia (SP), Natieli Campoci de Oliveira, foi encontrada e já está em segurança ao lado de seus familiares. O desfecho positivo encerra dias de angústia vividos pela família e por amigos, que mobilizaram a comunidade em busca de informações sobre o paradeiro da jovem.

Durante o período em que Natieli esteve desaparecida, familiares enfrentaram outro desafio: a disseminação de informações falsas nas redes sociais.

Segundo a família, diversas publicações afirmavam, de forma incorreta, que a jovem havia sido localizada em São José do Rio Preto. As informações foram desmentidas pelos parentes, que pediram cautela à população e reforçaram que apenas as informações oficiais deveriam ser consideradas.

Os boatos causaram grande desgaste emocional à família, especialmente ao pai da jovem, enquanto as Polícias Militar e Civil davam continuidade às buscas.

Com a localização de Natieli, os familiares agradeceram a todos que compartilharam os pedidos de ajuda, enviaram mensagens de apoio e contribuíram com informações que auxiliaram nas buscas.

O caso reforça a importância de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las nas redes sociais, evitando a propagação de notícias falsas que podem prejudicar o trabalho das autoridades e aumentar o sofrimento das famílias envolvidas.

DZ7
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