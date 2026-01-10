Auxiliar de produção é preso após sequestrar e agredir ex-mulher em Valparaíso

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (6) após manter a ex-companheira sob cárcere privado e agredi-la fisicamente em Valparaíso. O auxiliar de produção não aceitava o fim do relacionamento de oito anos e utilizou uma faca para render a vítima, uma atendente de 25 anos e utilizou uma faca para render a vítima, uma atendente de 25 anos, que havia se mudado para a casa da mãe, em Bento de Abreu, justamente para se afastar do suspeito. A ação violenta só foi interrompida graças à coragem da mulher em escapar do veículo em movimento e à intervenção de moradores que presenciaram a cena.

De acordo com o registro policial, o suspeito invadiu a residência onde a vítima estava sozinha e, sob ameaça, a obrigou a entrar em um carro. Durante o trajeto até a cidade vizinha, o homem percorreu diversas áreas isoladas, incluindo o lixão municipal, onde proferiu ameaças de morte contra a ex-mulher. A situação de desespero durou até que, já em uma área urbana de Valparaíso, a atendente aproveitou uma redução na velocidade para saltar do automóvel e gritar por socorro.

Ao perceber a tentativa de fuga, o agressor parou o carro e tentou forçar o retorno da vítima para o interior do veículo. Diante da resistência dela, o homem passou a agredi-la com socos e puxões de cabelo. Ele ainda tentou utilizar a faca para golpeá-la, mas foi impedido por pessoas que passavam pelo local e decidiram intervir. A mulher foi socorrida e levada para a Santa Casa de Valparaíso para receber cuidados médicos, enquanto o agressor conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizado logo em seguida pelas forças de segurança.

O suspeito, identificado como Daniel Henrique Vieira Pinheiro, foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi formalizado com uma série de acusações graves, incluindo sequestro, cárcere privado, violência psicológica contra a mulher, ameaça e lesão corporal, todos enquadrados na Lei Maria da Penha. A vítima recebeu suporte das autoridades e o episódio reforça a necessidade de medidas protetivas rigorosas em casos de violência doméstica na região.