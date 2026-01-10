Seis pessoas ficaram feridas após caminhão atingir carro e fugir na rodovia Anhanguera.

Um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel deixou seis pessoas levemente feridas na tarde desta última sexta-feira (9) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Cravinhos (SP). O caso foi registrado na altura do km 296, sentido Ribeirão Preto, e provocou lentidão no trecho.

Segundo o Centro de Controle Multimodal da Arteris, um GM Spin seguia pela pista sul quando o motorista relatou que uma carreta atingiu a lateral do veículo. Após o impacto, o carro perdeu o controle, bateu no guard rail e acabou imobilizado entre o canteiro central e a faixa 1 de rolamento. O caminhão envolvido fugiu do local.

No automóvel estavam o condutor e seis passageiros. Todos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a identificação do caminhão que teria provocado a colisão.

O acidente gerou grande congestionamento na região, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária atuaram na orientação do tráfego e na remoção do veículo.

A Polícia Civil irá investigar as causas da batida e as circunstâncias da fuga do caminhão.