Isabel Veloso morre aos 19 anos após longa batalha contra o câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após uma dura e prolongada luta contra o câncer. A morte foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, por meio de uma publicação nas redes sociais. Isabel enfrentava a doença em estágio terminal.

Conhecida nacionalmente, a jovem ganhou visibilidade ao relatar sem filtros a própria rotina de tratamento, a fé e as tentativas de manter a esperança mesmo diante dos diagnósticos mais difíceis. Não romantizou a dor. Mostrou a realidade.

Em mensagem de despedida, Lucas descreveu Isabel como uma mulher forte, determinada e luminosa, que lutou até o limite. Segundo ele, a esposa deixou um legado de amor, coragem e fé que ultrapassa a própria vida.

O casal se casou durante o período de tratamento. Pouco depois, Isabel engravidou e deu à luz Arthur, hoje com 11 meses. O parto precisou ser antecipado em razão do avanço da doença.

Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, quando tinha apenas 15 anos. Exames apontaram tumores no pescoço e no tórax, comprometendo a respiração e pressionando o coração. O tratamento inicial incluiu quimioterapia pesada, cujos efeitos — como a queda de cabelo — foram compartilhados com os seguidores.

Em março de 2022, ela concluiu o protocolo inicial, mas meses depois veio a notícia dura: o câncer não havia regredido como esperado. Isabel passou então por um transplante autólogo de medula óssea. No início de 2023, celebrou a remissão da doença e seguiu com imunoterapia para recuperação do organismo.

A esperança, porém, durou pouco. Em janeiro de 2024, Isabel revelou que o câncer havia retornado e que não havia mais possibilidade de cura. Mesmo assim, seguiu firme, sustentada pela fé e pelo apoio da família.

Em maio de 2025, surpreendeu ao anunciar uma nova remissão e a realização de outro transplante de medula óssea, desta vez com doação parcial do pai. O procedimento foi considerado um sucesso, e ela recebeu alta antes do prazo previsto.

Pouco mais de duas semanas depois, veio a reviravolta trágica. Isabel foi internada novamente após sofrer uma grave crise respiratória causada por níveis elevados de magnésio no sangue. Ela precisou ser entubada na UTI. Apesar de todos os esforços médicos, não resistiu.

A história de Isabel Veloso comoveu milhares de pessoas em todo o país. Ela deixa o filho, o marido e uma legião de seguidores que acompanharam, dia após dia, uma batalha real, dura e sem maquiagem.

Créditos: NoticiasNoroeste

