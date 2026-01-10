Paciente denuncia furto de joia durante exame em clínica de Rio Preto

Pulseira de ouro desapareceu enquanto mulher realizava ressonância magnética

Uma mulher de 28 anos procurou a polícia após perceber o desaparecimento de uma pulseira de ouro enquanto fazia um exame de ressonância magnética em uma clínica médica de Rio Preto.

Conforme o boletim de ocorrência, antes do procedimento a paciente foi orientada a retirar acessórios e objetos pessoais. Os pertences foram colocados em uma bolsa guardada em um armário no vestiário, que foi trancado. A chave, segundo o relato, ficou com a própria paciente, mas foi deixada sobre um balcão na antessala da clínica, conforme orientação dos funcionários, durante a realização do exame.

O procedimento teve duração aproximada de 40 a 45 minutos. Nesse intervalo, a mulher afirmou ter notado movimentação no local, com a porta da antessala sendo aberta e fechada diversas vezes, indicando a circulação de outras pessoas.

Ao finalizar o exame e recolher seus pertences, a paciente constatou que uma pulseira de ouro amarelo, do tipo trançado, avaliada em cerca de R$ 2 mil, não estava mais na bolsa. Buscas foram realizadas nas dependências da clínica e também no veículo da vítima, porém o objeto não foi encontrado.

Ainda de acordo com o registro policial, a paciente solicitou acesso às imagens do sistema de monitoramento interno da clínica, mas foi informada de que a liberação das gravações seria analisada depois. A ocorrência foi registrada como furto e o caso deverá ser investigado