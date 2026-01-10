sábado, janeiro 10, 2026
S. J. Rio Preto

Paciente denuncia furto de joia durante exame em clínica de Rio Preto

Pulseira de ouro desapareceu enquanto mulher realizava ressonância magnética

Uma mulher de 28 anos procurou a polícia após perceber o desaparecimento de uma pulseira de ouro enquanto fazia um exame de ressonância magnética em uma clínica médica de Rio Preto.

Conforme o boletim de ocorrência, antes do procedimento a paciente foi orientada a retirar acessórios e objetos pessoais. Os pertences foram colocados em uma bolsa guardada em um armário no vestiário, que foi trancado. A chave, segundo o relato, ficou com a própria paciente, mas foi deixada sobre um balcão na antessala da clínica, conforme orientação dos funcionários, durante a realização do exame.

O procedimento teve duração aproximada de 40 a 45 minutos. Nesse intervalo, a mulher afirmou ter notado movimentação no local, com a porta da antessala sendo aberta e fechada diversas vezes, indicando a circulação de outras pessoas.

Ao finalizar o exame e recolher seus pertences, a paciente constatou que uma pulseira de ouro amarelo, do tipo trançado, avaliada em cerca de R$ 2 mil, não estava mais na bolsa. Buscas foram realizadas nas dependências da clínica e também no veículo da vítima, porém o objeto não foi encontrado.

Ainda de acordo com o registro policial, a paciente solicitou acesso às imagens do sistema de monitoramento interno da clínica, mas foi informada de que a liberação das gravações seria analisada depois. A ocorrência foi registrada como furto e o caso deverá ser investigado

