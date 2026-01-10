sábado, janeiro 10, 2026
DEIC prende mulher condenada a mais de 8 anos de prisão em Monte Aprazível

Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), braço operacional da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto, efetuaram a prisão de uma mulher de 37 anos na tarde desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Ela era considerada foragida e possui uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

O Crime e a Condenação

A sentença de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado é resultado de uma operação ocorrida há cinco anos. Relembre o caso:

Ação de Inteligência

Após a expedição do mandado de prisão pela Justiça da comarca local, o setor de inteligência da DEIC iniciou o monitoramento da condenada. O trabalho de campo culminou na localização da ré em um endereço na cidade de Monte Aprazível, onde ela recebeu voz de prisão sem oferecer resistência.

Procedimentos Legais

A mulher foi conduzida à sede da DEIC em Rio Preto para o registro das formalidades judiciárias. Após os exames de praxe, ela será transferida para uma unidade prisional feminina, onde dará início ao cumprimento da pena estipulada.

Em suma, a prisão encerra um ciclo jurídico iniciado em 2021, reafirmando o compromisso das unidades especializadas no cumprimento de penas de crimes graves. Por fim, as autoridades seguem monitorando outros envolvidos que possuam pendências com a Justiça.

