domingo, janeiro 11, 2026
S. J. Rio Preto

Auxiliar de serviços gerais morre após levar choque elétrico em telhado em Rio Preto

Uma tarde de reparos domésticos terminou em tragédia neste sábado (10), no bairro São Francisco, em São José do Rio Preto. Um auxiliar de serviços gerais, de 46 anos, perdeu a vida após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a manutenção no telhado da casa onde morava com a família. O acidente ocorreu por volta das 18h, quando o homem subiu na estrutura para verificar a fixação de um cano de água que apresentava problemas.

A situação foi percebida pelos familiares, que estranharam o fato de o homem permanecer ajoelhado e imóvel por um longo período. Ao suspeitarem que ele pudesse estar sofrendo um choque elétrico, um dos parentes correu para desligar o disjuntor geral da residência na tentativa de interromper a corrente. A esposa da vítima ainda subiu no telhado e tentou realizar manobras de reanimação, mas o marido não apresentou sinais de resposta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e compareceu ao local, mas os socorristas puderam apenas constatar o óbito do morador. De acordo com informações preliminares levantadas pela família, existe a possibilidade de que uma calha instalada recentemente na casa estivesse de alguma forma energizada, o que teria causado a descarga fatal no momento em que a vítima a tocou.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área e o caso foi registrado na Central de Flagrantes como morte suspeita. O corpo passará por exames detalhados e as autoridades competentes devem realizar uma perícia técnica no imóvel para identificar o que causou a eletrificação da estrutura. O episódio serve de alerta para os riscos de manutenções elétricas e hidráulicas sem o acompanhamento de profissionais especializados ou equipamentos de proteção adequados.

