domingo, janeiro 11, 2026
Araçatuba

Rins e fígado de paciente da Santa Casa de Araçatuba são captados para transplante

Os dois rins e o fígado de um homem que morreu na Santa Casa de Araçatuba (SP) foram captados na quinta-feira (9) para doação de órgãos. O procedimento foi realizado por uma equipe especializada de um hospital da capital paulista, e os órgãos foram transportados em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

Esta foi a primeira captação de órgãos registrada em 2026 na unidade hospitalar. A doação beneficiará três pacientes que aguardam na fila do Sistema Estadual de Transplantes (SET), integrado à Central Nacional de Transplantes.

A autorização para a doação foi concedida pela família do paciente, que estava internado na Santa Casa e teve morte cerebral constatada na quinta-feira. O motivo da internação e a causa da morte não foram divulgados pela instituição.

A ação reforça a importância da doação de órgãos, um gesto que pode salvar vidas e trazer esperança a pacientes que aguardam por um transplante em todo o país.

📌 Doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. Avise sua família sobre sua vontade.

