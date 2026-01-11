Governo de SP define policiais da reserva que atuarão no modelo cívico-militar na escola EELAS

A rede estadual de ensino de São Paulo se prepara para iniciar o ano letivo no dia 2 de fevereiro com a implementação do novo Programa Escola Cívico-Militar em 100 unidades que aprovaram o modelo. A Secretaria Estadual de Educação já oficializou a lista dos policiais militares da reserva selecionados para as funções de monitor-chefe e monitor. Esses profissionais atuarão no suporte à disciplina e em atividades extracurriculares, começando o trabalho junto com a volta às aulas dos alunos.

Em Fernandópolis, a Escola Líbero de Almeida Silvares terá como monitor-chefe o Tenente Coronel Anderson da Silva Dias Brasil e, como monitor, o 2º Tenente Daniel Pereira dos Santos. Na região noroeste, outras nove escolas também adotarão o sistema, abrangendo cidades como Catanduva, Olímpia, Novo Horizonte, General Salgado, Nova Granada, Nhandeara e Votuporanga. Os agentes escolhidos passaram por um rigoroso processo de seleção que incluiu análise de currículo, avaliação de antecedentes e entrevistas.

A contratação desses profissionais foi viabilizada após uma análise favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os policiais receberão diárias fixadas em R$ 301,70, o que pode resultar em uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.034 para uma jornada de 40 horas semanais, com acréscimo de 10% para quem ocupar o cargo de monitor-chefe. É importante destacar que os agentes atuarão sem o uso de armas e estarão sob a autoridade direta do diretor de cada unidade de ensino.

O modelo cívico-militar prevê normas específicas de comportamento e aparência, incluindo orientações sobre o corte de cabelo e o uso correto do uniforme. Sobre as vestimentas, a Secretaria da Educação informou que os processos de compra e licitação estão em fase de conclusão. O objetivo central da proposta é promover um ambiente de maior organização e disciplina, mantendo o foco pedagógico sob a responsabilidade dos professores e da diretoria escolar.