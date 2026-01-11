domingo, janeiro 11, 2026
Motociclista sem CNH fica em estado grave após colisão com automóvel em Birigui

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrado nesta quinta-feira (8), no cruzamento da Avenida Isaura Macarini Albani com a Rua Julieta Batista Moimaz, no bairro Candeias, em Birigui (SP).

De acordo com informações da polícia, a ocorrência envolveu um automóvel VW Gol e uma motocicleta. O condutor da motocicleta, um homem, sofreu ferimentos graves e precisou ser entubado, enquanto a passageira, uma mulher, foi socorrida e permaneceu em atendimento médico. Já o motorista do carro não sofreu ferimentos.

A equipe policial foi acionada via COPOM para atendimento da ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou apenas o automóvel envolvido no acidente. Segundo relato do condutor do VW Gol, ele trafegava pela avenida quando sinalizou e iniciou uma conversão à esquerda, momento em que a motocicleta colidiu na traseira de seu veículo.

As vítimas da motocicleta já haviam sido socorridas pelo resgate e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal. No entanto, antes da chegada da polícia, terceiros retiraram a motocicleta do local e fugiram em destino ignorado, o que impossibilitou a identificação do veículo.

No hospital, os policiais foram informados de que a passageira estava consciente e em atendimento médico, enquanto o condutor da motocicleta apresentava estado grave de saúde. Em consulta aos sistemas, foi constatado que o motociclista não possuía habilitação para conduzir veículo.

O caso foi comunicado à Autoridade Policial de Plantão, que dispensou a realização de perícia técnica no local, entendendo, em tese, que a dinâmica do acidente indicaria responsabilidade da própria vítima. Diante dos fatos, foi elaborado o boletim de ocorrência, o motorista do automóvel foi orientado e o veículo liberado.

As circunstâncias do acidente seguem registradas para eventuais apurações futuras.

