Avião agrícola colide com caminhonete durante decolagem e mata funcionário em fazenda de MT

Um acidente trágico em uma fazenda no município de Porto dos Gaúchos (644 km de Cuiabá) resultou na morte de Vagner Willian de Oliveira, 33 anos, natural do Paraná. Ele estava em uma caminhonete que foi atingida por um avião agrícola no momento da decolagem, na tarde de terça-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar, o piloto relatou que seguiria para Sorriso, onde a aeronave passaria por manutenção. Durante a decolagem, uma rajada de vento teria desviado o avião para uma estrada paralela à pista, onde trafegava a caminhonete da fazenda com três funcionários.

O piloto afirmou que não viu o veículo e só percebeu o impacto ao sentir os pneus da aeronave tocarem em uma estrutura abaixo. Com a batida, Vagner, que estava no banco traseiro, morreu no local. Os outros dois ocupantes conseguiram sair conscientes do veículo.

Eles disseram à polícia que não viram o avião se aproximando e só ouviram um estrondo no teto da caminhonete. O local foi isolado para perícia e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.