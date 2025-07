Criminosos armados assaltam loja e trancam vítimas em banheiro em Tanabi

Dois criminosos armados assaltaram uma loja de móveis em Tanabi na tarde desta segunda-feira (1º). Durante a ação, os bandidos renderam funcionários, roubaram dinheiro do caixa e trancaram as vítimas no banheiro antes de fugirem.

Segundo relatos, os assaltantes estavam de capacete e armados — um com revólver preto e outro com uma arma cromada. Um deles vestia camiseta clara e bermuda; o outro, camiseta e calça preta.

Ao entrarem na loja, os criminosos exigiram a chave de uma caminhonete Hilux que estava no local. Sem sucesso, passaram a perguntar sobre a existência de um cofre. Como não havia nenhum, foram até o caixa e levaram o dinheiro disponível.

Antes de fugir, a dupla trancou dois funcionários no banheiro. Eles só foram libertados cerca de 15 minutos depois, quando uma cliente chegou ao local e ouviu os pedidos de socorro.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela cidade, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.