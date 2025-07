EXCLUSIVO – Vadão Gomes viabiliza mais um transporte de órgão para transplante: agora, um fígado segue para São Paulo

O empresário Vadão Gomes, fundador e presidente do Grupo Estrela, participou nesta quarta-feira, 2 de julho, de mais uma missão em prol da vida. Ele colocou à disposição sua aeronave particular para o transporte de um fígado que seria transplantado em São Paulo. O avião decolou de Estrela d’Oeste com destino a São José do Rio Preto, onde a equipe médica embarcou às 13h30 rumo à capital.

Essa foi a quinta vez que Vadão colabora com o programa estadual TransplantAR – Aviação Solidária, que tem como objetivo agilizar o transporte de órgãos e salvar vidas, unindo esforços do setor privado com a rede pública de saúde. Desde março, ele já participou de outras ações semelhantes, como o transporte de um pulmão.

“Fazer o bem é sempre uma missão que deve ser cumprida. É um gesto de amor”, disse o empresário, que tem se destacado pelo envolvimento direto em causas sociais e humanitárias.

O programa TransplantAR foi lançado pelo Governo de São Paulo em setembro do ano passado. A proposta é clara: reduzir a burocracia e garantir rapidez na logística dos transplantes, usando aviões particulares em parceria com voluntários e empresas. A contribuição de Vadão e do Grupo Estrela é um exemplo concreto de como o setor privado pode ajudar a salvar vidas.

