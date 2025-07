Dois homens morrem em Araçatuba com H1N1

A Secretaria de Saúde de Araçatuba (SP) confirmou, nesta terça-feira (1), as mortes de dois homens moradores na cidade, por complicações do vírus influenza A (H1N1), elevando para oito o número de óbitos pela doença no município desde o início do ano. Cinco mortes foram registradas em junho, duas em maio e uma em janeiro. A cidade soma 173 casos positivos de influenza A e cinco de influenza B.

As vítimas mais recentes são um homem de 48 anos e outro homem de 78 anos, que morreram nos dias 27 e 30 de junho, respectivamente. Segundo o que foi divulgado, os dois estavam internados em hospitais da cidade e tiveram agravamento do quadro respiratório.

O Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da cidade informa que nenhuma das oito pessoas que morreram com H1H1 neste ano havia tomado a vacina contra a gripe, disponível gratuitamente para toda a população acima de 6 meses de idade. A cidade contabiliza 173 casos positivos de influenza A e cinco de influenza B.

Baixa adesão

Ainda de acordo com a Prefeitura, a baixa adesão à vacinação preocupa as autoridades de saúde da cidade, principalmente durante o inverno. Neste período de sazonalidade das síndromes gripais, a tendência é aumentar os casos de doenças respiratórias e hospitalizações, sobrecarregando os serviços de saúde.

Até agora, apenas 38,54% do público-alvo foi vacinada. De um total de 47.833 pessoas imunizadas, segundo balanço divulgado na última sexta-feira (27), 33.752 pertencem aos grupos prioritários, que incluem crianças entre 6 meses e 6 anos incompletos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

Entre a população em geral, foram 14.801 doses aplicadas, mesmo com o início antecipado da campanha, oferta da vacina em locais de grande circulação e intensificação da vacinação em escolas, empresas e órgãos públicos.

Vacinação

A diretora do departamento, Priscila Cestaro, informa em nota que no último domingo (29), 60 pessoas foram vacinadas durante evento realizado na praça João Pessoa, também conhecida como “500 Anos”.

Ela afirma que a Secretaria de Saúde continuará intensificando a vacinação e levando informação para toda a população sobre a importância de se vacinar. “Mas, infelizmente, não está havendo adesão” , lamenta.

Priscila alerta ainda para a importância de medidas de prevenção, como a higienização frequente das mãos, evitar locais de aglomeração, uso de máscara e a busca por atendimento médico diante de sinais de agravamento, como febre alta persistente, dificuldade para respirar e dor no peito.

Vacina

A vacina contra a gripe está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, com o atendimento sendo feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Nas unidades do Planalto o atendimento é feito até as 22h.

Já as unidades Morada dos Nobres e Umuarama 2, que funcionam 24 horas, aplicam a vacina até as 22h durante a semana e das 8h às 17h aos finais de semana.