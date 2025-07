Grupo Tercio Miranda lança segunda edição do Votu International Rodeo

Durante a festa, serão divulgados os detalhes da programação, incluindo shows, vendas de camarotes e principais atrativos. Em 2026, evento acontecerá de 7 a 10 de maio

Votuporanga, dia 2 de julho – O Grupo Tercio Miranda promove nesta quarta-feira (2), em Votuporanga (SP), o lançamento oficial do Votu International Rodeo 2026. A festa, exclusiva para cerca de 400 convidados, contará com a presença de autoridades, lideranças políticas, empresários e jornalistas.

Durante o evento, os empresários Tercio e Rosana Miranda apresentarão todos os detalhes da segunda edição do Votu International Rodeo, incluindo a grade de shows, a estrutura, o formato das montarias em touros, a abertura das vendas de camarotes, as equipes participantes e os principais atrativos. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Votu International Rodeo no YouTube.

“Estamos comprometidos em entregar uma festa ainda maior em 2026. Temos muitas novidades para anunciar hoje à noite”, explica Tercio, proprietário do Grupo Tercio Miranda.

Com entrada gratuita mantida para a pista, o Votu International Rodeo 2026 será realizado de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga.

A segunda edição da festa vem na esteira do sucesso de 2025, quando mais de 80 mil pessoas passaram pelo evento ao longo dos quatro dias e mais de R$ 12 milhões foram injetados na economia local.

“O apoio de toda a cidade de Votuporanga na segunda edição do Votu International Rodeo é fundamental para que possamos crescer e entregar uma experiência cada vez melhor”, diz Rosana, também proprietária do Grupo Tercio Miranda.