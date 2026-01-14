CAOS NA WASHINGTON LUÍS: ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS VEÍCULOS ASSUSTA MOTORISTAS

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 234, sentido interior–capital.

Segundo informações, obras no trecho provocaram lentidão no tráfego, o que teria causado a colisão em sequência.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e foram registrados apenas danos materiais.

Equipes da concessionária atuaram rapidamente na sinalização para evitar novos acidentes.

O trânsito apresentou lentidão momentânea, mas foi normalizado após o atendimento.