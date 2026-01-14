Dois homens são presos em ‘centro’ de receptação de peças de motos

A Polícia Civil prendeu dois homens em uma casa no bairro Stella Maris, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, que era usada como um “centro” de receptação de painéis e faróis de motocicletas. A ação realizada na terça-feira (13) teve o apoio da Polícia Militar.

O crime foi descoberto após um trabalho de inteligência que identificou onde os suspeitos guardavam as peças das motos após os furtos. Com as informações, os investigadores passaram a monitorar o local. No momento que um veículo saía da garagem, a polícia realizou a abordagem.

Os ocupantes do carro tentaram fugir, mas foram detidos. No quintal da casa, foram recolhidos sete painéis, quatro faróis, uma chave micha, uma placa, carenagem, um estojo com diversas ferramentas, cinco capacetes e duas mochilas de entregador.

Também foram apreendidos um carro e duas motos, além de seis celulares. No total, foram identificados no local outras pessoas, sendo que duas se apresentaram como as responsáveis pelos equipamentos. As demais passarão a ser investigadas.

A equipe policial fez contato com seis vítimas, que compareceram à delegacia e reconheceram os bens apreendidos, sendo devolvidos posteriormente. Os crimes ocorreram entre 27 de dezembro a 12 de janeiro.

O caso foi registrado como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização e apreensão de veículo e de objeto na delegacia do município. Os detidos foram encaminhados à Cadeia Pública de Peruíbe.