Mãe de criança acidentada em Votuporanga sofre tentativa de golpe e pede ajuda para tratamento

Uma vendedora de Votuporanga viveu momentos de tensão ao ser alvo de uma tentativa de estelionato envolvendo a saúde de seu filho de apenas três anos. Cinthia Magalhães, de 32 anos, recebeu mensagens de um golpista que se passava por médico da Santa Casa local, afirmando que o pequeno Bryan Vinicius teria contraído uma infecção grave e precisaria de medicamentos urgentes pagos via PIX. A tentativa de fraude ocorreu dez dias após o menino ter sido internado devido a uma fratura no fêmur causada por uma queda de escada.

O criminoso entrou em contato com a mãe na tarde de terça-feira (13), identificando-se como o médico responsável pelo plantão. Na mensagem, ele alegava falsamente que a criança estava com uma bactéria perigosa e solicitava o valor de R$ 477,89 para a compra de cinco ampolas de uma medicação específica. Cinthia só percebeu o golpe porque o filho já estava em casa, recebendo cuidados após a alta hospitalar, e não internado como sugeria o golpista. Ao confrontar o criminoso, ela foi imediatamente bloqueada.

Em nota oficial, a Santa Casa de Votuporanga esclareceu que a instituição jamais realiza cobranças por telefone ou solicita transferências bancárias para procedimentos e medicamentos. O hospital reforçou que qualquer contato dessa natureza deve ser tratado como fraude e orientou os pacientes a não fornecerem dados pessoais. Além disso, a unidade confirmou que o nome utilizado pelo golpista não pertence a nenhum médico de seu quadro de funcionários, alertando a comunidade para que desconfie de pedidos de dinheiro em nome da saúde pública.

Atualmente, a família enfrenta desafios que vão além da tentativa de golpe. Com o filho imobilizado e precisando de repouso absoluto por 90 dias, Cinthia, que trabalha de forma autônoma, precisou interromper suas atividades profissionais para cuidar da criança e de seus outros três filhos. Diante da redução da renda familiar, ela iniciou uma arrecadação virtual para custear medicamentos, fraldas e alimentação. Apesar das dificuldades financeiras e das contas acumuladas, a mãe mantém o foco na recuperação de Bryan, que deverá iniciar sessões de fisioterapia assim que retirar a imobilização para retomar os primeiros passos.