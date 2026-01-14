Salva-vidas morre após ser sugado por ralo ao tentar recuperar aliança em parque aquático

Um salva-vidas de 24 anos morreu após um acidente em um parque aquático de Itupeva (SP), na tarde de terça-feira (13). O jovem mergulhou para tentar recuperar a aliança de uma turista, caiu em uma área profunda da piscina, quando ficou preso no sistema de sucção do ralo do brinquedo conhecido como “Walter Bomb”.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, Guilherme da Guerra Domingos ficou preso no fundo da piscina e se afogou. Colegas perceberam a demora no retorno e entraram na água para retirá-lo, iniciando imediatamente os procedimentos de primeiros socorros.

Equipes do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde foram acionadas e prestaram atendimento ainda no local. Guilherme foi levado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois.

De acordo com o parque Wet’n Wild, o funcionário trabalhava no local havia pouco mais de dois anos e havia sido promovido a líder da equipe de salva-vidas em outubro de 2025.

Em nota divulgada nas redes sociais, a administração informou que o parque permanecerá fechado nesta quarta-feira (14). A empresa lamentou a morte do colaborador, afirmou que está prestando apoio à família e disse colaborar com as autoridades na apuração do caso.

O corpo de Guilherme foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde passará por autópsia.