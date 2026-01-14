Henri Castelli sofre nova convulsão e produção do BBB26 volta a intervir

Um novo susto dentro da casa mais vigiada do país. O ator Henri Castelli passou mal novamente na tarde desta quarta-feira (13/1), pouco depois de retornar ao confinamento do BBB26 após atendimento médico em um hospital.

Castelli estava na área externa da casa quando sofreu uma nova crise convulsiva. A situação exigiu intervenção imediata da produção do programa, que acionou a equipe médica e determinou o confinamento de todos os demais participantes dentro da residência, seguindo o protocolo de segurança.

O clima foi de apreensão. A movimentação incomum da produção e a retirada do ator do convívio dos brothers levantaram preocupação sobre seu estado de saúde e sua permanência no reality. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a gravidade do quadro ou se haverá novo afastamento definitivo do participante.

A Globo ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

A equipe do noticiasnoroeste segue acompanhando o caso e trará atualizações assim que houver posicionamento da produção do programa.

