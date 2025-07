Com quase 400 mortes, noroeste paulista lidera ranking de casos de síndromes gripais no estado

O noroeste paulista está no topo da lista do estado com maior número de casos e mortes por síndromes gripais, segundo a Secretaria de Saúde. A alta incidência tem preocupado autoridades de saúde, que reforçam a importância da vacinação e dos cuidados preventivos.

As Síndromes Respiratórias Aguda Grave (SRAG) podem ser causadas por vários vírus, entre eles o coronavírus, H1N1, H3N2, influenza B, sincicial. Dos 10 municípios com maior incidência no estado, oito são do noroeste paulista. Veja o ranking abaixo.

No estado de São Paulo, são 36.196 casos e 3.095 mortes. Dessas, 487 são por Covid, 872 por influenza, 99 por sincicial e as outras mortes foram por outros vírus. Nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba (SP), os dados mostram que são 4.218 casos e 388 mortes.

DRS Rio Preto – 3.534 casos; 335 mortes; 901 internações em UTI;

3.534 casos; 335 mortes; 901 internações em UTI; DRS Araçatuba – 592 casos; 47 mortes; 155 internações em UTI;

– 592 casos; 47 mortes; 155 internações em UTI; DRS Barretos – 92 casos; 6 mortes; 21 internações em UTI.

Em relação aos pacientes, 1.925 são pessoas com menos de 10 anos, público que representa 45,6% do total de casos. Os outros 1.338 (31,7%) casos foram registrados em pessoas com 65 anos ou mais.

Apesar do alto índice, a cobertura vacinal contra a gripe em Rio Preto, maior cidade do noroeste paulista, ainda está baixa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde: apenas 46,2% do público geral recebeu a dose, além de 48,34% do público idoso, 38,62% das crianças e 55,84% das gestantes.

Ranking dos municípios com maior incidência de casos no estado de SP:

Potirendaba – 140 casos – 8 mortes Estrela D’Oeste – 70 casos – 2 mortes União Paulista – 9 casos São João das Duas Pontes – 12 casos Torre de Pedra – 9 casos – 1 morte Mirassolândia – 21 casos – 2 mortes Nova Aliança – 29 casos – 3 mortes São Sebastião – 348 casos – 9 mortes Adolfo – 18 casos – 1 morte Nova Granada – 78 casos – 4 mortes

A incidência é calculada usando o número de casos proporcionalmente ao número de habitantes de cada cidade.