Danilo dos Santos Souza está desaparecido; família pede ajuda para localizá-lo em Valentim Gentil

A família de Danilo dos Santos Souza, de 30 anos, está em busca de informações que possam ajudar a localizar seu paradeiro. O homem foi visto pela última vez na noite de quarta-feira (29), por volta das 21h, na Rua Tupinambás, nº 1048, em Valentim Gentil (SP).

Desde então, Danilo não fez mais contato com familiares ou amigos, o que aumentou a preocupação de todos. Diante da falta de notícias, a família iniciou uma mobilização nas redes sociais e pede o apoio da população para auxiliar nas buscas.

Segundo os familiares, qualquer informação, por mais simples que pareça, pode ser importante para ajudar na localização de Danilo.

Quem tiver informações sobre seu paradeiro pode entrar em contato pelos telefones:

📞 (17) 98184-4651

📞 (17) 99654-0753

Também é possível acionar a Polícia Militar (190) ou a Polícia Civil (197) caso haja informações que possam contribuir com as investigações.