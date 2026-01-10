sábado, janeiro 10, 2026
Mira Estrela

Desrespeito à sinalização causa acidente na entrada do Aroeira em Mira Estrela

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, no acesso ao bairro Aroeira (Colônia dos Pescadores). A colisão, que envolveu um carro de passeio e uma caminhonete, mobilizou equipes de socorro e chamou a atenção para a segurança nos cruzamentos da região.

De acordo com as informações apuradas no local, a imprudência teria sido a causa principal da batida. O condutor do carro, que trafegava no sentido da Colônia dos Pescadores para a via principal, não respeitou a sinalização de “PARE”.

Com a invasão da preferencial, o veículo foi atingido pela caminhonete que seguia pela via principal. O impacto causou danos consideráveis em ambos os veículos.

A unidade do SAMU foi acionada imediatamente e compareceu ao local para realizar os primeiros atendimento. Até o fechamento desta edição, não foram divulgados boletins oficiais sobre a gravidade dos ferimentos dos ocupantes. O local onde ocorreu o acidente possui sinalização vertical, reforçando que a parada era obrigatória para um dos condutores.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

