Discussão entre influenciador e cantor Edson, da dupla Edson & Hudson, gera polêmica em Auriflama

Uma confusão envolvendo o influenciador conhecido como Zé do Esterco ( Marcos Vinícius) e o cantor Edson, da dupla sertaneja Edson & Hudson, acabou ganhando repercussão nas redes sociais na noite de ontem, sábado dia(8).

O influenciador, que é amigo e colaborador de páginas policiais da região, relatou em vídeos publicados em seu Instagram que o desentendimento ocorreu durante o rodeio de Auriflama, no momento em que ele realizava o anúncio da atração principal da noite.

De acordo com Zé do Esterco, o atraso na programação teria causado impasse entre ele e a produção do cantor.

“O rodeio atrasou um pouco, a premiação demorou, e a produção já veio me pressionando para anunciar o show. Eu falei que não podia, porque ainda teria a queima de fogos. Assim que acabou, eu fiz o anúncio, mas antes disso, a produção do cantor já tinham ameaçado cortar meu microfone”, relatou o influenciador.

Segundo ele, a situação ficou mais tensa quando o cantor Edson o abordou logo após o anúncio, nos bastidores.

“Ele veio de frente comigo e disse que ia fazer só metade do show por minha causa. Eu disse pra ele que estava apenas fazendo meu trabalho, igual ele, e então ele me mandou tomar no c*”, contou Zé do Esterco em seu vídeo.

O influenciador ainda divulgou um trecho da discussão em vídeo, que mostra o momento em que o cantor aparece visivelmente irritado.

Até o momento, a assessoria da dupla Edson & Hudson não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos internautas saindo em defesa de Zé do Esterco e outros pedindo esclarecimentos à produção do evento.