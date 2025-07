Fernandópolis se despede da pequena Cecília Pinheiro, vítima de síndrome rara

Morreu nesta quinta-feira, 3 de julho, no Hospital Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto, a pequena Cecília Pinheiro, de apenas um ano e dois meses. A menina travava uma batalha contra uma síndrome rara desde o seu nascimento, conforme confirmado pelo pai, Marcelo Pinheiro.

O velório de Cecília está acontecendo no Velório Municipal de Fernandópolis, e o sepultamento está marcado para as 17 horas de hoje no Cemitério da Consolação.

A história da pequena Cecília comoveu e mobilizou os moradores de Fernandópolis em setembro do ano passado. Nascida com uma síndrome rara na Santa Casa de Fernandópolis, ela precisou ser rapidamente transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, onde passou por diversas cirurgias.

Para que Cecília pudesse receber alta e retornar para casa, a família precisou se organizar para montar uma complexa estrutura de suporte, já que a menina não conseguia respirar sozinha e necessitava de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. A mobilização da comunidade em Fernandópolis foi intensa, com a participação em diversas ações solidárias para apoiar a família.

Cecília deixa seus pais, Giselle e Marcelo, e os irmãos Júlia, Valentina e Enzo.