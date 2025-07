Votu International Rodeo 2026 anuncia atrações e promete repetir sucesso da edição anterior

Foi lançado oficialmente nesta quarta-feira o Votu International Rodeo 2026, evento promovido pelo Grupo Tercio Miranda e que já entra no calendário dos maiores rodeios do Brasil. A cerimônia, realizada em Votuporanga (SP), reuniu cerca de 400 convidados — entre autoridades, empresários, artistas e imprensa — para apresentar os detalhes da segunda edição do megaevento.

Marcado para acontecer entre os dias 7 e 10 de maio de 2026, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, o Votu International Rodeo manterá a entrada gratuita para o setor de pista e promete uma programação de peso, com shows que unem grandes nomes do sertanejo e da música eletrônica. Confira a grade oficial:

📅 PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

07/05 (quinta): Luan Santana

08/05 (sexta): Matheus & Kauan

09/05 (sábado): Rionegro & Solimões e Alok

10/05 (domingo): Leonardo

Durante o lançamento, os empresários Tercio e Rosana Miranda apresentaram ainda as novidades da estrutura, as montarias em touros, a abertura das vendas de camarotes e os demais atrativos da festa, que teve cobertura em tempo real pelo canal oficial do rodeio no YouTube.

“Estamos preparando uma edição ainda mais especial, com uma estrutura grandiosa e atrações para todos os públicos”, afirmou Tercio Miranda.

A primeira edição, realizada em maio de 2025, levou mais de 80 mil pessoas ao recinto e injetou aproximadamente R$ 12 milhões na economia local. Em 2026, a expectativa é superar esses números com apoio do público votuporanguense e de toda a região.

Com grandes shows, montarias emocionantes e um clima de festa já tradicional, o Votu International Rodeo promete mais uma vez colocar Votuporanga no centro das atenções nacionais.