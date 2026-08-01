Flávia Resende é recebida pela população e prestigia o 1º Julinão de Palmeira d’Oeste

A candidata a deputada estadual Flavia Resende, marcou presença na primeira edição do Julinão de Palmeira d’Oeste, realizado na noite de ontem (31) na Praça da Matriz, em uma noite que reuniu um grande público entre moradores do município e visitantes de toda a região. O evento foi marcado por muita animação, confraternização e valorização das tradições julinas.

Durante a festa, Flávia cumprimentou moradores, reencontrou amigos e destacou a importância de iniciativas que fortalecem a cultura popular e promovem a integração entre as famílias da comunidade.

A programação contou com apresentações de diversas danças julinas, que encantaram o público e reforçaram a preservação das tradições culturais. A noite também foi animada pelo show dos cantores Leandro e Ricelle, que levaram um repertório de grandes sucessos.