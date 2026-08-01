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Flávia Resende é recebida pela população e prestigia o 1º Julinão de Palmeira d’Oeste

Por Notícias Noroeste Publicado em 01/08/2026 13:36 Atualizado em 01/08/2026 13:36 63 visualizações (3 hoje)
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A candidata a deputada estadual Flavia Resende, marcou presença na primeira edição do Julinão de Palmeira d’Oeste, realizado na noite de ontem (31) na Praça da Matriz, em uma noite que reuniu um grande público entre moradores do município e visitantes de toda a região. O evento foi marcado por muita animação, confraternização e valorização das tradições julinas.

Durante a festa, Flávia cumprimentou moradores, reencontrou amigos e destacou a importância de iniciativas que fortalecem a cultura popular e promovem a integração entre as famílias da comunidade.

A programação contou com apresentações de diversas danças julinas, que encantaram o público e reforçaram a preservação das tradições culturais. A noite também foi animada pelo show dos cantores Leandro e Ricelle, que levaram um repertório de grandes sucessos.

Ao final do evento, Flávia agradeceu o convite e parabenizou o prefeito Valdir Semensati e a primeira-dama Rosilene Diodato pela organização da festa e pela acolhida.

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