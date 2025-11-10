Força Tática do 16 BPM/i apreende quase 50 kg de drogas e prende três suspeitos em megaoperação

Uma megaoperação da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga nesta segunda-feira (10) resultou na apreensão de quase 50 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, e na prisão de três pessoas — um casal morador da região e um votuporanguense. A ação, considerada uma das maiores do ano na cidade, reforça a eficiência do trabalho integrado entre as equipes de patrulhamento e inteligência da PM.

Segundo informações apuradas pelo NoticiasNoroeste, a operação teve início após um intenso trabalho de investigação e monitoramento de uma quadrilha envolvida com o tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento, uma equipe tentou abordar um veículo suspeito, mas o motorista fugiu em alta velocidade, percorrendo diversas ruas da cidade, inclusive na contramão.

Após uma perseguição tensa e coordenada entre várias viaturas da Força Tática e demais equipes da Polícia Militar, o carro foi interceptado e os ocupantes detidos. Dentro do veículo, os policiais encontraram grande quantidade de drogas embaladas e prontas para comercialização, totalizando quase 50 kg.

Os suspeitos foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, na Praça São Bento, onde a ocorrência foi apresentada por volta das 15h. No local, os entorpecentes foram pesados e periciados, e o trio segue à disposição da Justiça.

Fontes ligadas à investigação destacam que a ação faz parte de uma operação conjunta entre o setor de inteligência e o patrulhamento tático da PM, com o objetivo de desmantelar uma rede de distribuição que abastecia Votuporanga e cidades vizinhas.

A Polícia Militar reforçou que continuará intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Noroeste Paulista, destacando que a apreensão desta segunda-feira representa um duro golpe contra o crime organizado.

O NoticiasNoroeste acompanha o caso e trará, nas próximas horas, imagens exclusivas e novos detalhes sobre a operação e os envolvidos.