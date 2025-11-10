Força Tática do 16º BPM/I de Fernandópolis apreende quase 50 kg de drogas e prende três suspeitos em megaoperação em Votuporanga

Uma megaoperação da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) de Fernandópolis realizada nesta segunda-feira (10) em Votuporanga resultou na apreensão de quase 50 quilos de drogas — entre maconha, cocaína, skank e crack — e na prisão de três pessoas, sendo um casal morador da região e um votuporanguense. A ação, considerada uma das maiores do ano na cidade, evidencia a eficiência e a pronta resposta das equipes táticas e de inteligência da Polícia Militar.

Segundo informações apuradas pelo NoticiasNoroeste, a operação foi deflagrada após um intenso trabalho de investigação e monitoramento de uma quadrilha envolvida com o tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento, uma equipe tentou abordar um veículo suspeito, mas o motorista fugiu em alta velocidade, percorrendo várias ruas da cidade, inclusive em vias na contramão.

Após uma perseguição tensa e coordenada entre diversas viaturas da Força Tática do 16º BPM/I de Fernandópolis e equipes de apoio da PM, o carro foi interceptado e os ocupantes detidos. No interior do veículo, os policiais encontraram grande quantidade de drogas embaladas e prontas para comercialização, além de balanças de precisão utilizadas na pesagem dos entorpecentes.

No total, foram apreendidos quase 50 kg de drogas, entre maconha, cocaína, skank e crack. Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, na Praça São Bento, onde a ocorrência foi apresentada por volta das 15h. No local, o material foi pesado e periciado, e o trio permanece à disposição da Justiça.

Fontes ligadas à investigação destacam que a operação integra uma ação conjunta entre o setor de inteligência e o patrulhamento tático da Polícia Militar, com o objetivo de desmantelar uma rede de distribuição de drogas que abastecia Votuporanga e cidades vizinhas.

A Polícia Militar reafirmou o compromisso de intensificar o combate ao tráfico de drogas em todo o Noroeste Paulista, ressaltando que a apreensão desta segunda-feira representa um duro golpe contra o crime organizado.

O NoticiasNoroeste segue acompanhando o caso e trará, nas próximas horas, imagens exclusivas e novos detalhes sobre a operação e os envolvidos.