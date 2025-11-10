- PUBLICIDADE -

Motorista sofre mal súbito e colide contra rotatória no centro de Fernandópolis

Um motorista passou por um susto na tarde desta segunda-feira (10), após sofrer um mal súbito enquanto dirigia no centro de Fernandópolis.

Segundo informações do próprio condutor, ao converter da Rua Brasil para a Avenida Expedicionários Brasileiros, ele teve um escurecimento momentâneo da visão, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra a mureta da rotatória em frente.

A caminhonete Ford Ranger ficou parcialmente sobre a estrutura após o impacto. A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito chegaram rapidamente ao local para sinalizar a via e orientar os motoristas que passavam pela região.

Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista passa bem.

