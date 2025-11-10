28.8 C
Monte Aprazível

Menino de 3 anos pede ajuda no portão de casa e policiais descobrem gás vazando e mãe dormindo fora

Um caso chocante de abandono infantil mobilizou a Polícia Militar na madrugada de sábado (8), em Monte Aprazível (SP). Um menino de 3 anos foi ouvido pedindo socorro no portão de casa, o que levou um vizinho a acionar as autoridades. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um botijão de gás vazando dentro da residência.

Os agentes precisaram arrombar o cadeado para entrar. Lá dentro, encontraram dois irmãos da criança, de 7 e 8 anos, dormindo, enquanto a tia descansava nos fundos da casa, sem perceber o que acontecia.

De acordo com informações apuradas , a mulher contou à polícia que não sabia do vazamento e confirmou que a mãe das crianças havia saído para dormir na casa do namorado. O ambiente, segundo os policiais, estava em condições insalubres.

Após o vazamento ser controlado, a mãe foi localizada e levada à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada. O Conselho Tutelar foi acionado e as três crianças foram encaminhadas para a Casa Abrigo.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e será acompanhado pelas autoridades competentes.

