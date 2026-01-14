Garoto de 13 anos é detido dirigindo carro que comprou por R$ 100

Adolescente foi flagrado dirigindo o veículo em alta velocidade e fazendo manobras perigosas no bairro Eldorado, em Rio Preto

Um adolescente de 13 anos foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado dirigindo um carro em alta velocidade nesta terça-feira (13/1), no bairro Eldorado, na região norte de Rio Preto.

De acordo com a PM, a equipe fazia o patrulhamento de rotina quando notou um Fiat Siena trafegando acima da velocidade permitida e fazendo manobras que colocavam em risco outros motoristas. A viatura iniciou o acompanhamento e realizou a abordagem na rua Três Fronteiras.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista era menor de idade. No banco da frente estava o irmão dele, de 18 anos, e outro adolescente, de 14 anos, também ocupava o veículo.

Questionados, os jovens contaram que haviam adquirido o carro horas antes pelo valor de R$ 100, pago a um homem desconhecido. Segundo eles, o dinheiro seria utilizado para a compra de entorpecentes e o automóvel estaria “penhorado” como garantia de uma dívida relacionada a drogas.

A PM conseguiu localizar a proprietária do Siena, uma aposentada de 63 anos. Ela informou que havia emprestado o veículo ao filho dois dias antes e que, desde então, não conseguiu mais contato com ele. A idosa também relatou que o filho é dependente químico e já teve outros problemas semelhantes no passado.

O automóvel foi devolvido à dona. O adolescente foi autuado por conduzir veículo sem habilitação e liberado aos cuidados da avó, mediante compromisso de comparecimento à Vara da Infância e da Juventude.