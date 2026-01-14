Pedido de Oração – Corrente de Fé pela Vida da Flávia Sousa

Pedimos a todos que se unam em uma corrente de oração pela vida da Flávia Sousa, que neste momento se encontra na UTI.

Oremos:

Senhor Deus, Pai amado, hoje nos colocamos em Tua presença para clamar pela vida da nossa querida Flávia. Tu conheces cada detalhe da sua história, cada dor, cada lágrima e cada batalha que ela enfrenta neste momento.

Clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder de cura. Entra agora nesse quarto de hospital, toca no corpo da Flávia, restaura cada órgão, acalma seu corpo e fortalece sua vida.

Onde houver dor, coloca alívio.

Onde houver complicações, traz solução.

Onde houver medo, derrama Tua paz.

Guia as mãos dos médicos, ilumina as decisões e fortalece toda a equipe de saúde, para que cada procedimento seja instrumento da Tua vontade.

Sustenta também a família, Senhor. Dá força onde há cansaço, fé onde existe incerteza e esperança onde o coração está aflito.

Nós declaramos que a vida da Flávia está em Tuas mãos e cremos que o Senhor tem a última palavra. Confiamos que o milagre está a caminho.

Em nome de Jesus, amém.

Compartilhe e junte-se a essa corrente de oração.