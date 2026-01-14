quarta-feira, janeiro 14, 2026
Santo Antônio do Aracanguá

Santo Antônio do Aracanguá registra morte de idoso em acidente entre carro e caminhonete em rodovia vicinal

Batida ocorreu na de desta terça-feira (13), em trecho da Rodovia Vicinal Antônio Vilela, que liga o município a Vicentinópolis; chovia no momento do acidente.

Um idoso de 67 anos morreu na tarde desta terça-feira (13) após um grave acidente entre um carro e uma caminhonete na Rodovia Vicinal Antônio Vilela, em Santo Antônio do Aracanguá (SP). Segundo a Polícia Civil, chovia no momento da colisão.

De acordo com as informações apuradas, a vítima, identificada como Calixto Aparecido Marques, estava no banco do passageiro de um veículo pertencente a uma usina sucroalcooleira da região. Ainda conforme a polícia, o carro teria aquaplanado devido à pista molhada, invadido a faixa contrária e batido de frente com a caminhonete.

Com o impacto, Calixto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros três ocupantes do carro, incluindo o motorista, sofreram ferimentos leves.

Na caminhonete, o condutor e dois passageiros também tiveram ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa e para um hospital particular de Araçatuba (SP).

Até a última atualização desta reportagem, o estado de saúde dos feridos não havia sido divulgado. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Pedido de Oração – Corrente de Fé pela Vida da Flávia Sousa
Foragido da Justiça é capturado escondido na casa da avó na zona rural de Meridiano
