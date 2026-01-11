Homem é flagrado mostrando órgão genital para adolescentes em Nova Aliança

A Polícia Militar investiga denúncias de importunação sexual registradas em Nova Aliança, no interior de São Paulo. Um homem ainda não identificado teria sido visto circulando pela cidade em uma motocicleta e exibindo o órgão genital para adolescentes. Os casos vieram à tona na sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026.

Segundo a PM, ao menos duas vítimas procuraram as autoridades nesta semana para relatar situações semelhantes. De acordo com os relatos, o suspeito estaria seguindo adolescentes pelas ruas antes de cometer o ato.

O homem foi descrito como alguém que usava camiseta vermelha, bermuda branca com estampa florida e tênis azul, enquanto conduzia uma motocicleta. Em uma das ocorrências, a vítima conseguiu fotografar o suspeito no momento do crime, o que pode ajudar nas investigações.

A polícia informou ainda que a placa da motocicleta foi identificada e consta como registrada em São José do Rio Preto. Equipes fizeram buscas pela cidade, mas o suspeito não foi localizado.

O registro da ocorrência foi feito na Central de Flagrantes de Potirendaba, e o caso será apurado pela Polícia Civil de Nova Aliança. As autoridades pedem que novas vítimas ou testemunhas procurem imediatamente a polícia e repassem qualquer informação que possa contribuir para a identificação do autor. Pais e responsáveis também são orientados a conversar com adolescentes sobre cuidados no dia a dia e a importância de denunciar situações suspeitas