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Homem é morto a facadas em praça pública em Pontalinda

rodrigok
By rodrigok
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Um homem ainda não identificado foi morto a facadas na tarde deste domingo (15) em uma praça pública no município de Pontalinda, no interior de São Paulo.

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu em plena luz do dia, o que causou grande movimentação e preocupação entre moradores e pessoas que estavam nas proximidades no momento do ataque.

A vítima teria sido atingida por diversos golpes de faca e acabou não resistindo aos ferimentos.

Equipes de socorro e da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento à ocorrência e preservar a área do crime até a chegada da perícia.

O caso foi registrado e passa a ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o autor do ataque.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que podem ajudar também na identificação do homem.

Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

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