Trabalhadora rural é picada por jararaca durante colheita de abóboras em Pontalinda

Uma trabalhadora rural de 42 anos viveu momentos de desespero após ser picada por uma jararaca enquanto ajudava o marido em uma colheita de abóboras, em uma fazenda localizada em Pontalinda, no interior de São Paulo.

O caso aconteceu no último dia 10 de março, quando Andréia de Lima Carvalho estendeu a mão para colher um dos frutos e foi surpreendida pelo ataque da serpente. Segundo relato da própria vítima, a dor foi quase imediata e muito intensa. Logo após a picada, ela também começou a apresentar visão turva e um forte inchaço no braço direito.

Diante da gravidade dos sintomas, Andréia foi socorrida rapidamente pelo esposo e levada ao pronto-socorro local. No dia seguinte, ela precisou ser transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales, onde recebeu o soro antiofídico necessário para combater os efeitos do veneno.

A trabalhadora permaneceu internada por três dias e recebeu alta médica após avaliação que descartou complicações mais graves, como necrose dos tecidos atingidos. Em casa, Andréia segue em recuperação, utilizando medicamentos para aliviar a dor e reduzir o edema, mas sem apresentar sequelas permanentes.

Especialistas alertam que a jararaca é responsável por grande parte dos acidentes com serpentes no Brasil. O veneno pode provocar sangramentos, lesões graves e comprometer órgãos importantes, como rins e sistema nervoso, especialmente quando o atendimento não ocorre de forma rápida.

De acordo com biólogos, a presença desses animais em áreas rurais e até próximas de zonas urbanas pode estar relacionada à degradação do habitat natural, o que força as serpentes a procurarem alimento em regiões de plantio e locais com presença de roedores.

As autoridades de saúde reforçam que, em casos de picada por cobra, a recomendação é lavar o local apenas com água e sabão e procurar atendimento médico com urgência. Sempre que possível, é importante observar as características do animal para ajudar na identificação e na escolha do soro adequado.

No caso de Andréia, a rápida identificação da serpente e o socorro imediato foram fundamentais para evitar uma tragédia. Agora, ela se recupera ao lado da família e já planeja o retorno às atividades.