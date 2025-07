Homem é preso pela PM acusado de incendiar casa em Pontalinda

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (4), acusado de colocar fogo na própria residência onde morava, no município de Pontalinda, região de Jales.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. No local, os agentes prenderam o suspeito em flagrante, que foi imediatamente conduzido à Central de Flagrantes na cidade de Jales para os procedimentos legais.

O incêndio, por sua vez, foi controlado e debelado por unidades do Corpo de Bombeiros, que agiram rapidamente para evitar que as chamas se alastrassem. Até o momento, as motivações do ato não foram divulgadas pelas autoridades. O homem permanece à disposição da Justiça.