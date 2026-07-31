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Ilha Solteira

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Ilha Solteira

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 13:57 Atualizado em 31/07/2026 13:57 118 visualizações (2 hoje)
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Um homem de 36 anos foi preso na noite desta quarta-feira (29) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Ilha Solteira, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Morumbi quando foram abordadas por um morador, que informou que um homem estaria armado dentro de uma caminhonete estacionada em uma estrada nas proximidades da Avenida Continental.

Com base nas informações recebidas, os policiais seguiram até o local indicado e localizaram o veículo. Durante a aproximação da equipe, o motorista desceu espontaneamente da caminhonete e foi abordado sem oferecer resistência.

Questionado pelos policiais, o suspeito confirmou que havia uma arma de fogo escondida sob o banco do motorista. Na vistoria realizada no veículo, foi localizada uma pistola acondicionada em um coldre preto, carregada com 17 munições no carregador e uma munição na câmara, totalizando 18 munições intactas, deixando a arma pronta para uso.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia. Antes de ser apresentado à autoridade policial, ele passou por exame cautelar no Instituto Médico Legal (IML).

A pistola e todas as munições foram apreendidas. A ocorrência foi registrada como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e o suspeito permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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