Idoso de Mira Estrela que desapareceu no Ano Novo é encontrado vagando por rodovia

Um idoso de 65 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro após embarcar em um ônibus em Mira Estrela com destino à capital paulista, foi finalmente localizado por sua família neste domingo (11). Valdir Marcelino foi encontrado em situação de vulnerabilidade às margens da Rodovia Anhanguera, na região de Nova Odessa, a cerca de 150 quilômetros de seu destino final. Ele havia descido do veículo precocemente e, desorientado, tentava completar o trajeto a pé até sua casa em São Paulo.

O reencontro só foi possível graças à ajuda de um comerciante de Americana, que reconheceu o idoso e avisou os familiares. Segundo Bruna dos Santos Marcelino, filha de Valdir, o pai sofre de esquizofrenia e havia interrompido o tratamento médico, o que pode ter causado uma crise de desorientação durante a viagem. Ao acreditar que já havia chegado à capital, ele desembarcou do ônibus; o motorista chegou a chamá-lo de volta, mas o idoso correu para uma área desconhecida e acabou se perdendo.

Durante os dez dias em que esteve desaparecido, Valdir sobreviveu com a ajuda de desconhecidos que lhe ofereceram água e comida, além de se alimentar de frutas que colhia pelo caminho. Sem documentos e sem telefone celular, ele relatou ter buscado auxílio policial sem sucesso e acabou recebendo um par de sapatos de uma igreja para continuar sua caminhada. A filha lamentou a falta de informações por parte da empresa de ônibus, o que atrasou o início das buscas na região correta, mas celebrou o fato de o pai estar vivo e em segurança.

O caso trouxe uma reflexão profunda para a família sobre a visibilidade de pessoas em situação de rua. Bruna destacou que, em poucos dias, seu pai se tornou “invisível” para a sociedade, reforçando a importância de olhar com mais atenção para quem parece perdido ou vulnerável. Agora, a família foca na recuperação de Valdir e na retomada de seus cuidados de saúde, enquanto agradece a mobilização que permitiu trazê-lo de volta para casa após o susto no início do ano.