Jovem de 18 anos é presa após dar à luz no banheiro de shopping e esconder bebê ferido em mochila

Uma jovem de 18 anos, identificada apenas pelas iniciais G.F.I, foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (4), em um shopping de Araçatuba (SP), após dar à luz no banheiro de uma loja e tentar esconder o bebê recém-nascido dentro de uma mochila.

Segundo relatos, uma funcionária foi alertada por outra colaboradora de que a jovem estaria em trabalho de parto no banheiro. Ao entrar no local — após resistência da suspeita — a funcionária encontrou o chão ensanguentado e, dentro da mochila, o bebê com uma perfuração no pescoço, enrolado em um saco plástico junto da placenta.

O bebê foi socorrido imediatamente pela equipe de resgate do shopping e, felizmente, não corre risco de morte.

Durante o depoimento, a jovem afirmou que escondia a gravidez dos pais e que sua intenção era entregar a criança para adoção. Ela foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.