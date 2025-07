Incêndio destrói empresa de reciclagem em Guarani d’Oeste

Um incêndio de grandes proporções consumiu completamente uma empresa de reciclagem na manhã deste sábado, 5 de julho, no município de Guarani d’Oeste. As chamas se alastraram rapidamente, resultando na destruição total do prédio.

As primeiras equipes a chegar ao local foram os caminhões-pipa da Prefeitura de Guarani d’Oeste, que iniciaram o combate ao fogo. Rapidamente, receberam reforços de caminhões-pipa das cidades vizinhas de Ouroeste e Macedônia, além de unidades de usinas da região. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e atuou com apoio de água e equipamentos especializados para conter as chamas.

A Defesa Civil de Ouroeste e Macedônia esteve presente na área, auxiliando nos trabalhos de contenção e garantindo a segurança.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Para apurar as circunstâncias do ocorrido, a perícia técnica da cidade de Fernandópolis foi acionada e já compareceu ao local para iniciar as investigações.

Apesar da intensidade do fogo e da destruição completa do imóvel, não há, até o momento, informações sobre feridos. As autoridades continuam acompanhando o caso e novas informações deverão ser divulgadas nos próximos dias.