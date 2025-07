Homem é preso por porte ilegal de arma durante fiscalização ambiental em Aparecida d’Oeste

Durante patrulhamento na área rural de Aparecida d’Oeste/SP, policiais do 4º Batalhão de Polícia Ambiental abordaram três homens em local suspeito de prática de caça. O trio alegou estar realizando controle de javalis.

Na verificação dos documentos, foi constatado que uma das armas não possuía registro. O homem responsável foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jales.

Os outros dois, com documentação regular, foram liberados com seus armamentos. Como não havia abate de animais silvestres e estavam autorizados para o controle do javali, não houve autuação ambiental.