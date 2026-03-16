Jovem dentista de 24 anos morre após sofrer infarto durante culto em igreja na Bahia

A jovem cirurgiã-dentista Talita Barros Andrade, de 24 anos, morreu após sofrer um infarto enquanto participava de um culto religioso na Igreja do Evangelho Quadrangular, na noite do último sábado (14), em Jequié, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações de familiares e pessoas que estavam no local, Talita passou mal durante o culto e recebeu os primeiros atendimentos ainda na igreja. Ela foi socorrida e levada rapidamente para uma unidade hospitalar, porém já chegou ao local sem sinais vitais.

Talita havia concluído recentemente o curso de Odontologia, com cerca de três semanas de formada, e iniciava uma nova fase em sua vida profissional. Amigos e familiares descrevem a jovem como dedicada, estudiosa e muito querida por todos que conviviam com ela.

A morte precoce da jovem profissional causou grande comoção na cidade de Jequié. Nas redes sociais, amigos, colegas de profissão e membros da comunidade religiosa publicaram mensagens de despedida e homenagens, destacando sua alegria, fé e dedicação à carreira.

Talita era filha do subtenente da Polícia Militar Milton Ricardo Barbosa Andrade, fato que também mobilizou colegas da corporação, que manifestaram solidariedade à família.

O velório foi realizado no domingo (15) na própria Igreja do Evangelho Quadrangular, reunindo familiares, amigos e membros da comunidade para a última despedida.