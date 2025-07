Jovem ligou para mãe antes de ser sequestrada, torturada e ter cabelos cortados no interior de SP: ‘Está traumatizada’

A jovem de 19 anos, que foi sequestrada, agredida, teve as roupas queimadas e os cabelos cortados em um canavial na terça-feira (1º) em Monte Aprazível (SP), ligou para a mãe pouco antes do crime.

Os suspeitos gravaram a vítima durante a tortura e exigiram que ela pedisse desculpas pelo envolvimento em uma traição. Duas mulheres e um homem foram presos na tarde desta quinta-feira (3). O casal, que seria mandante do crime, está foragido.

Em entrevista à TV TEM, a mãe, que não vai ser identificada, disse que estava cozinhando e não conseguiu atender à ligação. Quando percebeu, tentou outro contato.

“Meu celular notificou, mas eu estava fazendo arroz e eu não fui ver o que era. Depois que eu terminei, eu olhei a mensagem e era ela (filha) falando ‘mãe, mãe, corre aqui na esquina’. Nisso que eu saí correndo, o celular tocou de novo, era ela, eu tentei atender, mas já tinha caído a chamada”, conta.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem relatou à polícia que foi abordada na rua por duas mulheres e um homem, que dirigia um carro, no momento em que estava indo para casa. As mulheres desembarcaram do veículo e pediram informações.

Contudo, na sequência, a vítima teve o rosto vendado e foi forçada a entrar no carro. Ela contou que foi levada ao canavial, onde foi agredida com uma barra de cano de plástico, teve as roupas arrancadas e o cabelo cortado.

As agressoras, de acordo com a mulher, impediram que ela ligasse para os familiares, autorizando o contato apenas com o ex-namorado. Na ocasião, as suspeitas ainda queimaram as roupas da vítima e roubaram o celular dela.

Ainda segundo a mãe, a filha ficou traumatizada com o ocorrido e, após ser liberada pelos criminosos, passou por exame de corpo de delito.

“Ela está traumatizada, está toda machucada, a gente passou no hospital e fez o corpo delito. Ela não consegue sair do quarto, está sob efeito de calmantes e cortaram todo o cabelo dela. Bateram nela com um cano de PVC”, explica.

Jovem é sequestrada, agredida, tem roupas queimadas e cabelos cortados em Monte Aprazível (SP) — Foto: Arquivo pessoal

Investigação

A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, é vingança. Cinco suspeitos foram identificados, entre eles estão duas mulheres. Elas foram ouvidas na delegacia de Monte Aprazível e presas na tarde desta quinta-feira. O terceiro suspeito também foi preso.

O tenente da Polícia Militar Gustavo Oliveira informou à reportagem que os mandantes foram um casal. Eles estavam no local enquanto a tortura ocorria e teriam pago R$ 200 para os três suspeitos de agredir a jovem. Até a última atualização desta reportagem, o casal estava foragido.