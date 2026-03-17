Jovem morre após possível intoxicação alimentar e mais de 100 pessoas passam mal em pizzaria

A jovem Rayssa Maritein Bezerra e Silva morreu após apresentar um grave quadro de intoxicação alimentar, após consumir alimentos em uma pizzaria no município de Pombal.

De acordo com informações, Rayssa esteve no estabelecimento no domingo (15), acompanhada do namorado. Horas depois, começou a sentir fortes dores abdominais, além de vômitos e diarreia. Ela foi internada no Hospital Regional de Pombal e, devido à gravidade do quadro infeccioso, precisou ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

O caso não foi isolado. Ao todo, 114 pessoas procuraram atendimento médico com sintomas semelhantes após consumirem alimentos no local. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Regional registraram dezenas de atendimentos.

A maioria dos pacientes já recebeu alta, porém uma criança de 8 anos permanece internada.

Diante da situação, a pizzaria La Favoritta foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal. Amostras de alimentos e ingredientes foram recolhidas para análise, enquanto a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) também acompanha o caso.

A defesa do estabelecimento informou que o proprietário está colaborando com as autoridades e que ele mesmo acionou a vistoria sanitária.

As autoridades de saúde reforçam a orientação para que pessoas que apresentem sintomas como náuseas, vômitos, diarreia ou mal-estar procurem atendimento médico imediatamente.

O caso segue sob investigação.