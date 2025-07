Ladrão de carro é preso em Pereira Barreto após fuga da polícia

Um homem foi preso em Pereira Barreto na noite desta terça-feira (1) após furtar um veículo do lava jato onde trabalhava em São Paulo e fugir de uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária (TOR) em Sud Mennucci.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a Operação Impacto, a equipe TOR deu ordem de parada para um Nissan Kicks, que desobedeceu e fugiu. Após um acompanhamento até Pereira Barreto, o veículo foi perdido de vista.

No entanto, após uma denúncia, o carro foi localizado estacionado na Rua Maria Vidal Martins, número 756. A proprietária do lava jato de onde o veículo foi levado informou à polícia a localização do autor do furto, que foi descoberta através de uma foto enviada por ele.

Equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar prestaram apoio no cerco e na localização do veículo, do autor e da chave do carro, que havia sido arremessada pelo ladrão durante a fuga. A polícia precisou subir em telhados e pular muros para efetuar a prisão e encontrar a chave.

O indivíduo possui antecedente criminal por estelionato. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Pereira Barreto, onde o caso será investigado.