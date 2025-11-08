Luto: Tanabi se despede de Pedro Paulo Leonardo, o querido “Puff” e “Cutt”

Tanabi amanheceu em luto neste sábado com a notícia da morte de Pedro Paulo Leonardo, carinhosamente conhecido como Puff e Cutt, um dos moradores mais queridos da cidade. Conhecido pelo bom humor e pela alegria contagiante, ele faleceu após sofrer um mal súbito enquanto trabalhava como entregador.

O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (29 de outubro). Puff perdeu o controle da motocicleta, bateu na guia de uma sarjeta e caiu. Foi socorrido rapidamente pela equipe de resgate e levado à Santa Casa de Tanabi, sendo depois transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto por conta da gravidade. Após dias de luta, ele não resistiu.

Durante sua internação, amigos e familiares se mobilizaram em correntes de oração nas redes sociais, torcendo pela recuperação do entregador, sempre lembrado pelo sorriso fácil e pela bondade com todos.

Puff trabalhava em uma casa de carnes da cidade e era reconhecido pela dedicação e simpatia no dia a dia. Sua partida deixa um vazio profundo entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

Amigos próximos estão organizando homenagens de despedida para celebrar a vida de Pedro Paulo, lembrado pela generosidade e pela leveza com que enfrentava as dificuldades.

Ele deixa pai, irmãos e uma legião de amigos que o admiravam e agora se despedem com gratidão pelas lembranças e pela alegria que ele espalhou.

🕊️ Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve.