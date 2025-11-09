Morte de bebê na UPA de Jales é investigada após suspeita de negligência médica

A Polícia Civil de Jales (SP) registrou a morte suspeita de um bebê de dez meses ocorrida na madrugada deste sábado (8) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A família da criança denunciou suspeita de negligência e erro médico na conduta dos profissionais da saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê foi levado à UPA na noite de sexta-feira (7) com febre e dor de garganta, recebeu medicação e foi liberado para casa.

No entanto, ao retornarem para casa, os pais notaram que o estado de saúde da criança não havia melhorado, o que motivou a volta imediata à unidade. Segundo o relato da avó à polícia, logo após a segunda aplicação de medicamentos — dipirona e dexametasona — o bebê sofreu uma convulsão e veio a falecer.

Inconformada com o ocorrido, a família questionou os profissionais que realizaram o atendimento. A situação gerou uma confusão no local, que só foi controlada com a chegada da Polícia Militar.

A família informou que o corpo do bebê será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto (SP) para a realização da necropsia, exame que poderá esclarecer a causa da morte.

Em nota, o consórcio que administra a UPA de Jales negou as denúncias de negligência e erro médico. A Direção Técnica e Administrativa da unidade esclareceu que a equipe médica e multiprofissional de plantão prestou todo o atendimento necessário e realizou todos os esforços possíveis durante o atendimento de urgência. A UPA informou que aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades policiais.