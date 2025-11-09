Motociclista morre em hospital após sofrer mal súbito e acidente em Tanabi

O motociclista Pedro Paulo Leonardo, de 38 anos, morador de Tanabi, morreu nesta sexta-feira (7/11) no Hospital de Base (HB) de Rio Preto. Ele estava internado em estado grave desde o dia 29 de outubro, após sofrer um acidente enquanto trabalhava como entregador.
O incidente ocorreu na avenida Diego Carmona Garcia, na região central de Tanabi. De acordo com o boletim de ocorrência, Pedro Paulo pilotava uma moto Honda CG 160 Cargo, realizando uma entrega para uma casa de carnes da cidade, quando teria sofrido um mal súbito.
Com o provável problema de saúde, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu.
Ferimentos Graves
O impacto da queda causou ferimentos graves em Pedro Paulo, incluindo fraturas na cervical e na bacia. Ele foi socorrido inicialmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Tanabi, mas devido à gravidade do quadro, foi transferido para o Hospital de Base em Rio Preto, onde permaneceu internado até a confirmação de sua morte.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame necroscópico, que ajudará a Polícia Civil a investigar as causas do mal súbito e as circunstâncias exatas do acidente.